Более 700 тысяч летних цветов высадят на клумбы в Дубне

Специалисты по озеленению приступили к замене цветов на улицах наукограда. Вместо весенних тюльпанов в цветочницах появятся петунии, бархатцы и анютины глазки.

Клумбы в Дубне имеют разные форматы. Среди них — вазоны и вертикальные ампельные композиции. Цвета подбирают со вкусом, используя все многообразие природных оттенков: синих, белых, красных, желтых и оранжевых. При выборе растений учитываются не только особенности их развития, но и пожелания жителей города.

Увядшие первоцветы требуется заменить, поэтому процессы идут параллельно. Одни клумбы перекапывают, другие удобряют полезными для растений смесями, третьи уже заиграли новыми красками — бархатными виолами, яркими бархатцами, нежными бело-розовыми бегониями,

Начальник участка учреждения «ЖКУ» Елена Тимощук рассказала, что по традиции, ведущей начало с 1970-х годов, верхнюю клумбу на набережной засаживают красной сальвией. Озеленители отмечают, что цветение должно быть постоянным и радовать прохожих до самой осени.

Глава наукограда Максим Тихомиров сообщил, что за две первые недели лета в Дубне посадят более 700 тысяч цветов.