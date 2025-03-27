Более 700 тысяч кубометров отходов вывезли в Сергиевом-Посаде в феврале

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Силами Сергиево-Посадкого регоператора за февраль вывезли более 700 тысяч кубометров мусора. Это составляет свыше 53,5 тысячи тонн. Также в регионе продолжается работа по надлежащему содержанию и модернизации контейнерных площадок.

За март на территории Сергиево-Посадского кластера установили более 550 дополнительных баков, а также 47 бункеров.

Работы по обновлению мусорок около домов провели в таких округах, как: Дмитровский, Долгопрудный, Дубна, Королев, Лобня, Мытищи, Талдомский, Сергиево-Посадский, Пушкинский и Химки.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напоминает, что сообщить о необходимости замены или установке дополнительных баков можно в свою управляющую организацию или напрямую регоператору.