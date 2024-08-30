Более 700 точек продажи цветов откроют в Подмосковье к 1 сентября

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области составило реестр официальных мест продажи цветов ко Дню знаний. Для школьников и родителей доступен широкий ассортимент букетов, включая классические розы, хризантемы, гладиолусы и оригинальные композиции с конфетами или ягодами.

К 1 сентября в Московской области откроют 727 точек продажи цветов: более 530 стационарных магазинов и 189 киосков и павильонов. В продаже — свежие цветы, готовые букеты и сувениры.

В ведомстве отметили, что при выборе букета можно учитывать «цветочный этикет»: педагогам со стажем дарят герберы или бордовые розы, а молодым учителям — нежные кустовые розы или альстромерии.

Узнать адреса цветочных магазинов, киосков и павильонов можно на официальном сайте ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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