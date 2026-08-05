Более 700 сухих деревьев устранили в Подмосковье за июль

За месяц в Подмосковьсе устранили более 700 аварийных деревьев. Больше всего работ провели в Серпухове, Дмитрове и Подольске.

Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ведут постоянный контроль за состоянием зеленых насаждений в муниципалитетах. Особое внимание уделяется опиловке сухостойных деревьев и аварийных ветвей, которые представляют угрозу для безопасности жителей.

В течение июля на территории региона было выявлено и устранено 721 нарушение, связанное с опасными деревьями. Наибольшее количество работ проведено в Серпухове — 85, Дмитровском округе — 62, Подольске — 57, Мытищах и Орехово-Зуевском округе — по 40. Аварийными признаются деревья с гнилями, повреждением корней, опасным наклоном или иными структурными дефектами, способными привести к падению ветвей или ствола.

Ранее вице-губернатор Владислав Мурашов подчеркнул, что сухостои и деревья с поврежденными ветвями создают реальную угрозу для людей, особенно в условиях сильного ветра и непогоды. Он призвал жителей внимательно следить за состоянием деревьев во дворах и сообщать о проблемах, а коммунальные службы — оперативно реагировать на обращения и выполнять необходимые работы.

При обнаружении опасных объектов гражданам рекомендуется обращаться в территориальный отдел министерства.