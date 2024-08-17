Более 700 студентов примет Дмитровский техникум в этом году

В Дмитровском техникуме подвели итоги приемной кампании. Свыше 700 студентов по 24 специальностям будут обучаться в этом году.

Приемная комиссия Дмитровского техникума завершила работу. Программы среднего профессионального образования по 24 направлениям в этому году пройдут более 700 студентов.

За время работы приемной комиссии абитуриенты подали свыше двух тысяч заявлений. Будущие ученики техникума оформляли их как лично, так и через портал государственных услуг. Активные студенты-амбассадоры «Профессионалитета» рассказывали о профессиях и специальностях поступающим ребятам и их родителям.

Наиболее популярными среди абитуриентов стали специальности, которые входят в федеральный проект «Профессионалитет». В этом году конкурс среди поступающих составил четыре и более человек на место по специальностям «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Пожарная безопасность» и «Сестринское дело». Новые лаборатории и мастерские для студентов-первокурсников оборудовали в рамках федерального гранта.

Также на протяжении нескольких лет много абитуриентов поступают на специальности «Информационные системы и программирование», «Поварское и кондитерское дело», «Сварщик ручной и частично механизированной сварки». Конкурс по этим направлениям составил три человека на место.

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