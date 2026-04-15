Более 700 студентов посетили ярмарку трудоустройства в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском техникуме 15 апреля состоялась традиционная студенческая ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ее посетили более 700 студентов техникума.

На территории Павлово-Посадского округа сегодня работают 27 крупных и средних промышленных предприятий, где трудятся порядка 16 тысяч человек. В городе реализуются новые инвестиционные проекты, открываются новые цеха, внедряются современные технологии и создаются новые рабочие места.

На ярмарке встретились те, кто ищет работу, и те, кому нужны квалифицированные кадры. Среди крупных предприятий-участников: «Ультрадекор», «Мособлэнерго», «РТК-ЭЛЕКТРО-М», Павлово-Посадский гофрокомбинат, «Россети Московский регион», Международная алюминиевая компания, Московский областной водоканал и филиал «Павлово-Посадские коммунальные системы».

Для студентов это уникальная возможность — в одном месте пообщаться с представителями ведущих предприятий округа, узнать о вакансиях и стажировках, которые станут первым шагом в успешную карьеру.

«Уверен, эта ярмарка станет не просто традиционным событием, а местом, где рождаются новые трудовые династии и профессиональные победы», — отметил замглавы округа Сергей Балашов.