Более 700 школьников отправятся в математические классы в Дмитрове в этом году

Министерство образования Московской области запустило в 2024 году масштабный образовательный проект «Математические классы Подмосковья». С 1 сентября в них пойдут более 700 школьников Дмитровского округа.

Это 260 учеников первых и 350 учащихся пятых классов, а также 100 ребят из седьмых классов. Первопроходцем проекта в Дмитровском округе в 2024-2025 учебном году стала Инженерная школа. Сегодня к ней присоединились еще несколько образовательных учреждений муниципалитета.

Углубленная программа поможет ребятам качественно подготовиться к единому государственному экзамену и олимпиадам, развить аналитическое мышление и навыки решения нестандартных задач. Семиклассники пройдут курс олимпиадной математики с обязательным участием в региональных и всероссийских интеллектуальных соревнованиях.

«Математические классы Подмосковья» представляют собой системный подход к подготовке будущих специалистов в области науки и высоких технологий. Проект нацелен на развитие интереса к точным наукам и предоставляет детям инструменты для самореализации, что является важной инвестицией в будущее и интеллектуальный потенциал региона», — рассказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Отметим, что «Математические классы Подмосковья» реализуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и программы развития образования Московской области.