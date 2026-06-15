Более 700 работ на сетях водообеспечения выполнил Мособлводоканал за неделю

Специалисты Мособлводоканала выполнили более 700 ремонтных мероприятий в Подмосковье за неделю. Большая часть из них была направлена на техобслуживание ключевых узлов и оборудования.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, в Ликино-Дулеве КНС № 5 отремонтировали дренажный насос. В Орехово-Зуеве на улице Проезд Бондаренко заменили ввод в жилой дом.

Кроме того, в Куровском тоже привели в порядок насос на КНС, а в деревне Чистое заменили участок трассы водоснабжения. В Электростали прочистили насосы и отремонтировали трубопровод технической воды для охлаждения электродвигателей.

В Шатуре отремонтировали напорный коллектор на улице Жарова, а в селе Пышлицы в водопроводном колодце № 23 установлены новые задвижки.

Всего за неделю провели более 700 ремонтно-восстановительных работ. Специалисты устранили 267 засоров канализации, восстановили 82 участка труб холодного водоснабжения и провели 78 операций на насосном оборудовании и фильтрах.

Задать вопросы по поводу качества работы сетей можно по круглосуточному номеру диспетчерской службы 8(800)222-02-05.