Более 700 онлайн-приемов для беременных провели в Дмитрове

Врачи женской консультации в Дмитрове провели 719 онлайн-приемов для беременных. Так, медики могут скорректировать лечение и подготовить будущую маму к родам, не тратя время на поездки в больницу.

Телемедицинские консультации доступны в рамках проекта Дмитровской больницы «Наша женская консультация». На приеме можно скорректировать лечение, получить консультацию у психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды, и многое другое.

«С начала этого года мы провели уже 719 телемедицинских консультаций. Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время женщины на походе к врачу, что, в свою очередь, позволяет посвятить больше времени подготовке к появлению ребенка», — рассказала заведующая женской консультацией Ирина Донецкая.

Чтобы записаться к врачу на онлайн-прием, нужно обратиться к лечащему врачу или к закрепленному сотруднику. Больше информации можно узнать на сайте «Стань мамой в Подмосковье» или по телефону: 8 (800) 550-30-03.

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