Более 700 метров водопровода заменили в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске

Замена изношенных труб холодного водоснабжения продолжается в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске. Специалисты проложили уже порядка 700 метров нового водопровода. Завершить все работы планируют во второй половине декабря. Это значительно улучшат качество водоснабжения для жителей микрорайона.

Работы по ремонту не повлияют на подачу ресурсов в жилые дома, так как специалисты установили специальный рукав. Внеплановый ремонт был начат в ноябре из-за увеличившегося числа протечек и отключений холодной воды. На решение этой проблемы по просьбе администрации округа откликнулось правительство Московской области, которое выделило необходимые средства.

«На объекте подрядчики работают без остановки, применяя современные методы. Осталось проложить около километра труб. Параллельно будет осуществляться подключение абонентов», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.