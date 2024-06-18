Более 700 метров тепловой сети заменили в Лобне

Специалисты переложили тепловые сети на нескольких улицах Лобни. Работы проходят в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Ключевая задача проводимых сейчас работ — обеспечение бесперебойной передачи тепла. Со старта ремонтов в Лобне уже переложили участки тепловых сетей и тепловые трассы на улицах Победы, Чкалова, Краснополянская, Молодежная и Букинском шоссе. Всего — более 700 метров.

«В нашем городе в этом году в рамках капитального ремонта проводится масштабная работа по перекладке тепловых сетей с применением трубы с пенополиуретановой изоляции. К примеру, уже проведены работы по замене тепловой сети протяженностью 360 метров с увеличением диаметра до Ду400 от Ленина, 18 до Юбилейной, 4к4», — отметила глава Лобни Анна Кротова.

Качественное выполнение работ позволит снизить количество аварий на тепловых сетях в холодные времена года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».