Более 700 литров ухи приготовили на гастрономическом фестивале в Муранове 14 сентября

Гастрономический фестиваль «Аксаковская уха» провели в усадьбе «Мураново» в Пушкинском городском округе 14 сентября. Попробовать ароматный суп пришли более 1,5 тысячи гостей.
Фестиваль приурочили ко дню рождения писателя Сергея Аксакова. Зрителям показали музыкальный моноспектакль и спектакль «Судьба человека» в исполнении актеров Кировского драмтеатра.
Для посетителей работали гастрономическая и ремесленная благотворительные ярмарки, а также всех желающих научили играть в крокет, и конечно, угостили ухой. Профессиональные повара приготовили для гостей более 700 литров традиционного рыбного супа.
Мероприятие прошло при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.