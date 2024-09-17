Более 700 литров ухи приготовили на гастрономическом фестивале в Муранове 14 сентября

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Гастрономический фестиваль «Аксаковская уха» провели в усадьбе «Мураново» в Пушкинском городском округе 14 сентября. Попробовать ароматный суп пришли более 1,5 тысячи гостей.

Фестиваль приурочили ко дню рождения писателя Сергея Аксакова. Зрителям показали музыкальный моноспектакль и спектакль «Судьба человека» в исполнении актеров Кировского драмтеатра.

Для посетителей работали гастрономическая и ремесленная благотворительные ярмарки, а также всех желающих научили играть в крокет, и конечно, угостили ухой. Профессиональные повара приготовили для гостей более 700 литров традиционного рыбного супа.

Мероприятие прошло при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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