Более 700 литров ухи приготовили на гастрономическом фестивале в Муранове 14 сентября

Фестиваль приурочили ко дню рождения писателя Сергея Аксакова. Зрителям показали музыкальный моноспектакль и спектакль «Судьба человека» в исполнении актеров Кировского драмтеатра.

Для посетителей работали гастрономическая и ремесленная благотворительные ярмарки, а также всех желающих научили играть в крокет, и конечно, угостили ухой. Профессиональные повара приготовили для гостей более 700 литров традиционного рыбного супа.

Мероприятие прошло при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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