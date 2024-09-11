Более 700 кружков для детей и взрослых открыли в библиотеках Подмосковья

Жители Подмосковья могут найти для себя занятие по интересам в библиотеках своего округа. К этому дню в читальнях работают в общей сложности более 700 секций, курсов и кружков.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что большой популярностью, например, пользуются развивающие занятия для самых маленьких, языковые и подготовительные курсы. Ребята приходят в библиотеки, чтобы лучше подготовиться к экзаменам, освоить новое хобби или подтянуть английский. Подходящее занятие можно найти на портале «МОе Подмосковье».

Библиотека Левобережная в Дубне открыла «Школу Гиппократа», где готовят ребят к экзаменам по химии, биологии, русскому языку. В центральной библиотеке Луховиц ученикам оказывают помощь в подготовке к ОГЭ по математике. Похожие кружки есть в библиотеках всех округов Подмосковья.

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