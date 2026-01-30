Более 700 контейнерных площадок модернизировали в Подмосковье в 2025 году

Контейнерные площадки регулярно модернизируют в Подмосковье. В прошлом году в регионе улучшили более 700 локаций, еще 700 обновят с этом году.

Как сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий, в Подольске модернизировали 69 площадок, в Истре — 57, в Красногорске — 50, в Чехове — 47, а в Ленинском округе — 46.

«Задача на этот год — сделать систему сбора отходов еще более удобной и технологичной. Для этого вместе с муниципалитетами обновим более 700 контейнерных площадок и отдельно займемся подъездами к ним, чтобы мусоровозам было проще работать. В феврале начнем оформлять все документы и закупать материалы, а весной приступим к строительству специального покрытия», — отметил глава ведомства Игорь Даниленко.

В этом году 59 площадок обновят в Люберцах, 53 — в Красногорске, 51 — в Химках, 47 — в Мытищах и 43 — в Балашихе. В планах также обустроить около 200 удобных подходов к мусорным бакам, в первую очередь в Раменском, Домодедове, Дмитрове, Солнечногорске и Истре.