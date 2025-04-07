Более 700 километров дорог очистили от снега в Коломне за 2 дня

Специалисты дорожных служб продолжают устранять последствия весеннего снегопада в Коломне. Ежедневно для этих работ задействуют около 20 единиц спецтехники.

В ночь на 6 апреля в Коломне выпало рекордное количество снега в этом месяце — 12 миллиметров осадков. Это на семь миллиметров больше уровня апреля 1970 года.

Усиленный режим работы профильные спецслужбы ввели с вечера субботы. За два дня в округе очистили свыше 700 километров дорог, 100 километров тротуаров и 130 остановок.

«Сначала техника проходит по приоритетным маршрутам. В первую очередь очищают дороги с высокой интенсивностью движения и подъезды к социально значимым объектам, магистральные улицы. Затем боковые улицы. После этого от снега очищаются все остальные дороги и тротуары», — добавил начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Коломны Михаил Кузин.