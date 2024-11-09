Более 700 кг макулатуры собрали жители Воскресенска с конца сентября

Жители городского округа Воскресенск приняли участие во всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». С конца сентября они собрали уже свыше 700 килограммов бумаги.

Воскресенск присоединился ко Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Рядом с дворцом водного спорта «Дельфин» разместили один из пунктов приема сырья. Жители могут принести сюда ненужную бумагу, проявив заботу об окружающем мире и будущих поколениях.

Постоянные участники таких экологических акций — воспитанники шахматного клуба и школы «Наши традиции».

«Акция очень нужная, полезная — сохранить зеленые насаждения, сдать ненужную бумаги. Это здорово, это нужно делать почаще», — поделился директор муниципального бюджетного учреждения «Воскресенский спортивный клуб „Химик“ спортивной школы „Воскресенский шахматный клуб“» Андрей Павлов.

Все больше участников подключаются к акции: школьники, студенты, сотрудники администрации, воспитанники спортивных секций и молодежных движений.

«Экомарафон проводят два раза в год традиционно. Проводят при поддержке министерства информации и молодежной политики. Также огромную поддержку оказывают волонтеры Подмосковья. Огромное спасибо за участие жителям, институту туризма, они оказали большую помощь», — рассказал директор молодежного центра «Олимпиец» городского округа Воскресенск Андрей Баранов.