Более 700 дверей в подъездах домов Подмосковья отремонтировали в сентябре

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Входные двери в подъездах играют важную роль в защите многоквартирных домов. В сентябре по заявкам жителей отремонтировали более 700 объектов, включая доводчики и пружины. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору региона.

Современные двери должны быть прочными, устойчивыми к повреждениям, оснащенными исправными доводчиками или пружинными механизмами, а также системами безопасности вроде домофона или кодового замка. Чтобы они служили надежно, требуется регулярное техническое обслуживание.

В случае обнаружения неисправностей входных дверей жителям рекомендуют обращаться в свою управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.