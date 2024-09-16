Более 700 договоров заключили регоператоры Воскресенского и Алексинского кластеров с начала года

Более 700 новых договоров на вывоз отходов заключили региональные операторы Воскресенского и Алексинского кластеров с начала года. Только в августе 148 новых контрактов подписали представители фирм в Люберцах, Жуковском, Раменском, Бронницах, Воскресенске, Егорьевске, Шатуре, Солнечногорске, Клину и Химках.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, каждый день региональные операторы вывозят более 25 тысяч кубометров отходов, а лидерами по числу новых договоров стали Люберцы, Солнечногорск, Клин, Воскресенск и Раменское.

«По закону все юридические лица обязаны заключить договор с региональными операторами. За отсутствие договора предусмотрены штрафы от 100 до 250 тысяч рублей», — добавили в ведомстве.

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