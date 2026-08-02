Более 700 детей родились в роддоме в Дмитрове за первую половину июля

28 июля глава округа Михаил Шувалов в ежегодном отчете уделил особое внимание демографической ситуации. Рост рождаемости в округе составил 13% по сравнению с прошлым годом.

Дмитровский родильный дом стал центром притяжения для будущих мам. В 2025 году здесь появились на свет 1247 малышей, среди них пять двоен. Сюда приезжают рожать не только из Подмосковья, но и из Москвы, Минска, ДНР и ЛНР.

В медицинском учреждении реализуют уникальный проект «Мама в ресурсе» — систему поддержки будущих мам: консультации врачей, бесплатные занятия йогой и арт-терапией, встречи с психологом, совместные проекты с библиотекой и музеем.

Михаил Шувалов поблагодарил заведующего акушерским отделением Михаила Цурцумию и весь коллектив за инновации и профессионализм. По его словам, благодаря им мамы чувствуют себя защищенными, а малыши появляются на свет в атмосфере заботы.

Позитивная динамика наблюдается и в сфере браков: с июня 2025 по июнь 2026 года заключено 913 браков, что на 49 больше, чем годом ранее. Сейчас идет капитальный ремонт здания регистрации браков: обновляются фасад, лестницы и кровля.