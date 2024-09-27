Более 700 детей прошли реабилитацию в социальном центре в Орехово-Зуеве с января

С начала года услугами специалистов социального центра в Орехово-Зуевском округе воспользовались более 120 семей. Свыше 700 детей прошли в них реабилитацию.

В отделениях реабилитации в округе есть специальные тренажеры и интерактивные комплексы. Специализированное отделение для детей с расстройством аутистического спектра также работает в деревне Дровосеки.

В учреждениях услуги оказывают квалифицированные специалисты. Они проводят занятия с дефектологом, нейрокоррекцию, массаж, адаптивную и лечебную физкультуру.

Также в Орехово-Зуевском действует программа «Ранняя помощь». В ее рамках сотрудники центра берут на коррекцию малышей с первых дней жизни. Это позволяет избежать осложнений в будущем.

Отметим, что услугами социальных центров в округе воспользовались свыше 120 семей с начала года.

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