Более 700 человек стали участниками акции «Ночь искусств» в Подольске

Учреждения культуры городского округа открыли двери для всех желающих. Во время акции «Ночь искусств» работали четыре площадки — Подольский краеведческий музей, Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье», Выставочный зал и Климовский отдел краеведения.

Каждый посетитель нашел занятие по душе и узнал для себя что-то новое про историю, традиции и культуру. Гостей ждали концерты, мастер‑классы и кинопоказы.

В Подольском краеведческом музее состоялся концерт классической музыки. Солисты Подольской филармонии посвятили программу композитору Петру Чайковскому. «Мы предложили изысканную программу из романсов Чайковского, поскольку в этом году Петру Ильичу исполняется 185 лет. И весь год вся наша страна чествует и вспоминает любимого и гениального композитора», — отметила солистка Подольской филармонии Наталья Датиева.