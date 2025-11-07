Более 700 человек стали участниками акции «Ночь искусств» в Подольске
Учреждения культуры городского округа открыли двери для всех желающих. Во время акции «Ночь искусств» работали четыре площадки — Подольский краеведческий музей, Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье», Выставочный зал и Климовский отдел краеведения.
Каждый посетитель нашел занятие по душе и узнал для себя что-то новое про историю, традиции и культуру. Гостей ждали концерты, мастер‑классы и кинопоказы.
В Подольском краеведческом музее состоялся концерт классической музыки. Солисты Подольской филармонии посвятили программу композитору Петру Чайковскому. «Мы предложили изысканную программу из романсов Чайковского, поскольку в этом году Петру Ильичу исполняется 185 лет. И весь год вся наша страна чествует и вспоминает любимого и гениального композитора», — отметила солистка Подольской филармонии Наталья Датиева.
В музее «Подолье» посетители увидели интерактивную программу «Сказка, рассказанная на ночь» от фольклорного ансамбля «Ремесленная слобода». Атмосферу Древней Руси воссоздали благодаря костюмам и инструментам, среди которых была колесная лира. Она стала известна в России еще в XIX веке: на ней колядовали и исполняли духовные стихи.
К культурному проекту присоединился и Подольский выставочный зал: здесь юные подольчане изготовили игрушки из фетра на мастер-классе «Волшебная иголочка».
В этом году «Ночь искусств» была посвящена празднованию Дня народного единства. Все мероприятия объединила тема национальных традиций разных народов России.