Более 700 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные

Акция «Проверь здоровье в парке» состоялась в Подмосковье в выходные. В ее рамках обследования прошли более 700 человек.

«Мы видим, что такой формат пользуется спросом у жителей региона, особенно у людей, которые по каким-то причинам не могут посетить поликлинику в будние дни», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, с начала лета таким образом здоровье проверили почти две тысячи человек. В эти выходные акцию провели в 37 парках Подмосковья, в том числе в Волоколамске, Кашире, Истре, Люберцах и других округах.

При выявлении патологий пациентов направили на углубленные обследования в поликлинику. Результаты обследования придут жителям в личный кабинет на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».