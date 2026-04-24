Более 700 человек подали заявки на предварительное голосование в Чехове

20 апреля стартовала регистрация участников предварительного голосования «Единой России», которое продлится до 29 мая. На данный момент более 700 человек подали свои документы, что говорит о высоком уровне интереса и конкуренции.

В среднем зарегистрировано шесть претендентов на место в Государственной думе и Московской областной думе.

«Это мой первый опыт участия в предварительном голосовании и осознанный выбор выдвигаться от партии „Единая Россия“. Считаю, что в политику должны приходили люди-практики из различных сфер. В том числе предприниматели, которые работают на результат, не боятся неопределенностей, быстро справляются с вызовами и, что очень важно, привыкли нести ответственность за свои решения», — отметил руководитель отделения Торгово-промышленной палаты Московской области в Чехове Алексей Кокорин.

Предварительное голосование — это возможность выбрать тех, кто будет представлять «Единую Россию» на сентябрьских выборах в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы. Свой голос могут отдать все жители старше 18 лет.

«Я решила поучаствовать в предварительном голосовании от „Единой России“, потому что не хочу наблюдать со стороны, как принимаются решения, от которых зависит наша жизнь. Хотелось бы, чтобы наши интересы представляли люди, которые действительно понимают наши проблемы, живут рядом с нами и будут работать не ради собственных интересов», — сказала жительница Чехова Мария Свердлик.

Около 75% кандидатов –новые лица в политике. Среди подавших документы — более 130 представителей промышленности и бизнеса, около половины — работники ключевых общественных сфер (медики, педагоги, соцработники). Около 50% участников — женщины, а четверть — молодежь до 35 лет.

«Участие в предварительном голосовании- это реальный способ повлиять на будущее своего округа. Предварительное голосование позволяет партии и жителям области сверить часы и понять, какие кандидаты пользуются доверием и поддержкой», — подчеркнул депутат Государственной думы Александр Коган.

Для обеспечения максимальной прозрачности и объективности в Подмосковье сформирован оргкомитет. Гарантированы безопасность данных и тайна выбора. Все желающие смогут наблюдать за ходом голосования и ознакомиться с его итогами.