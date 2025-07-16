Более 70 жителей прошли выездную диспансеризацию в Ленинском округе с начала лета

Мобильный пункт диспансеризации продолжает работать в парке «Апаринки» в Ленинском округе. С запуска проекта обследование здесь прошли уже 72 жителя.

Пациенты сдают анализы крови, делают ЭКГ, проходят измерение основных антропометрических показателей и другие процедуры.

«За один день обследование у нас проходят до девяти человек. Мы рады, что жители активно пользуются возможностью пройти обследование в комфортных условиях и, не затрачивая много времени, просто во время прогулки по парку», — прокомментировала медсестра врачебной амбулатории «Горки Ленинские» Видновской клинической больницы Диана Дудина.

Чтобы пройти диспансеризацию, нужно быть прикрепленным к Видновской клинической больнице и иметь при себе паспорт. Предварительная запись не нужна. Само обследование занимает не более 30 минут.

Пункт будет работать до сентября.