Более 70 жителей аварийных домов в Коломне переедут в новые квартиры в этом году
Жителей 48 аварийных домов в Коломне расселят по госпрограмме. Их общая площадь превышает 36 тысяч квадратных метров. В этом году новые квартиры получат более 100 человек.
Как рассказали в региональном Минжилполитики, программу реализуют при поддержке губернатора Андрея Воробьева и областного Минстроя.
В этом году для 104 человек приобретут 30 новых квартир. До конца декабря новоселье отметят 72 жителя Коломны. Остальные смогут переехать в начале 2026 года.
По программе 48 аварийных домов Коломны расселят до 31 декабря 2029 года, однако администрация планирует завершить эту работу раньше — до сентября 2027 года.
В Подмосковье также реализуют программу реновации. Так, в прошлом году в Коломне начали строить дом, в котором порядка 500 квадратных метров жилья предоставят переселенцам. Еще один такой проект заключили в ноябре, по нему возведут многоэтажку, куда переедут из аварийного фонда 65 человек.