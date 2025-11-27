Более 70 жителей аварийных домов в Коломне переедут в новые квартиры в этом году

Жителей 48 аварийных домов в Коломне расселят по госпрограмме. Их общая площадь превышает 36 тысяч квадратных метров. В этом году новые квартиры получат более 100 человек.

Как рассказали в региональном Минжилполитики, программу реализуют при поддержке губернатора Андрея Воробьева и областного Минстроя.

В этом году для 104 человек приобретут 30 новых квартир. До конца декабря новоселье отметят 72 жителя Коломны. Остальные смогут переехать в начале 2026 года.

По программе 48 аварийных домов Коломны расселят до 31 декабря 2029 года, однако администрация планирует завершить эту работу раньше — до сентября 2027 года.