Более 70 врачей из Видного стали участниками областного конгресса

Специалисты Видновского перинатального центра приняли участие в мероприятии «Подмосковные вечера. У истоков жизни». Встреча собрала ведущих акушеров-гинекологов, неонатологов и анестезиологов-реаниматологов региона.

Всего на конгрессе присутствовали 450 врачей, более 1000 участников подключились онлайн из России, Узбекистана и Казахстана.

Главный врач перинатального центра Тамара Белоусова отметила, что форум стал уникальной площадкой для общения с коллегами из других стран, обмена подходами к лечению, родовспоможению и реабилитации малышей. Сотрудники центра выступили в научной программе и рассказали о методиках своей работы.

Благодарностью губернатора Московской области Андрея Воробьева наградили заведующего гинекологическим отделением Николая Соваева. Почетные грамоты от федерального и регионального Министерства здравоохранения получили старшая акушерка Наталия Милкина и заведующая отделением патологии новорожденных Юлия Кузьминова. Своим опытом с коллегами поделились Тамара Белоусова и старшая акушерка отделения анестезиологии и реанимации Татьяна Кокорева.

Конгресс проходил в третий раз и длился два дня. За это время участники обсудили современные методы родовспоможения, выхаживания недоношенных детей и реабилитацию пациентов.​​