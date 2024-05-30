Более 70 вопросов решили на выездной встрече с жителями в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Выездной прием администрации прошел в Культурно-информационном центре «Леонидовка» в Мытищих. Жители округа смогли решить 72 вопроса по земельным отношениям, благоустройству и другим темам.

Прием населения провели специалисты администрации городского округа Мытищи и представители ресурсоснабжающих организаций. Участниками встречи стали более 50 жителей. Все обращения передали в работу профильными специалистами.

Выездная администрация проводится в Мытищах на регулярной основе. Информация о следующей встрече будет опубликована на официальных ресурсах. Свои предложения и вопросы о формате выездной администрации можно оставить по ссылке.

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