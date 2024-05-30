Более 70 вопросов решили на выездной встрече с жителями в Мытищах

Выездной прием администрации прошел в Культурно-информационном центре «Леонидовка» в Мытищих. Жители округа смогли решить 72 вопроса по земельным отношениям, благоустройству и другим темам.
Прием населения провели специалисты администрации городского округа Мытищи и представители ресурсоснабжающих организаций. Участниками встречи стали более 50 жителей. Все обращения передали в работу профильными специалистами.
Выездная администрация проводится в Мытищах на регулярной основе. Информация о следующей встрече будет опубликована на официальных ресурсах. Свои предложения и вопросы о формате выездной администрации можно оставить по ссылке.