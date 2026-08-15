Более 70 ученых из России и Белоруссии приняли участие в научной школе в Пущине

13 августа в Пущино состоялось завершающее мероприятие Летней научной школы «Нейробиология внимания и памяти», направленной на сохранение научного наследия выдающегося нейробиолога Ольги Виноградовой. В работе школы приняли участие более 75 студентов и молодых исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Владивостока, Калининграда, а также из Республики Беларусь.

Программа школы включала интенсивный курс, состоящий из лекций ведущих экспертов, мастер-классов, практических занятий, хакатонов и нейротурниров. Такой формат позволил участникам освоить сложнейшие научные методы мирового уровня и объединиться вокруг передовых исследовательских проектов в области нейробиологии, которая сегодня является одним из самых мощных и перспективных направлений мировой науки.

Организаторы предусмотрели не только образовательную, но и культурно-спортивную программу, что создало условия для качественного отдыха и неформального общения участников в кругу единомышленников. Как отметил глава муниципалитета Алексей Шимко, такие встречи рождают не только знания, но и будущие научные команды. Он выразил благодарность организаторам, лекторам и участникам за их энтузиазм и подтвердил намерение продолжать и развивать это направление.