Более 70 учеников гимназии № 7 в Чехове сдали нормы ГТО

Свои силы в физических упражнениях проверили ученики гимназии № 7 в Чехове. Свыше 70 школьников в возрасте от 14 до 17 лет сдавали нормы ГТО.

«Желаю вам сегодня показать свои лучшие качества. Чтобы девиз ГТО „быстрее, выше, сильнее“ был у вас не только сегодня, но и по жизни», — сказал заместитель главы городского округа Чехов Павел Сибарсов.

Воспитанники чеховской гимназии № 7 сдавали нормативы в челночном беге, отжиманиях, подтягивании и других упражнениях. Мероприятие организовали при содействии администрации муниципалитета.

Каждый ученик заполнил заявку, в которой перечислены все испытания.

«Нормы ГТО — это не только приоритет для меня в виде получения каких-то наград, но и в принципе, чтоб быть спортсменом. Спорт — жизнь», — отметил ученик гимназии № 7 Никита Горяйнов.

Обладателям золотого знака ГТО могут начислить дополнительные баллы к результату единого государственного экзамена при поступлении в вуз. Комплекс ГТО — часть федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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