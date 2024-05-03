Более 70 тысяч цветов высадят в Химках к лету | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 20:30 Более 70 тысяч цветов высадят в Химках к лету Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Клумбы городского округа Химки украсят более 70 тысяч цветов различных видов. При этом проект посадки создали с учетом смены сезонов, а именно цветение одних растений сменится цветением других, создавая непрерывный цикл.

Парки, скверы и аллеи украсят живые композиции из бегоний, петуний, календулы, тюльпанов, пеларгоний, гиацинтов, космей, бальзаминов, вьюнков и настурций. Всего — свыше 60 наименований разных цветов.

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Сейчас цветы красуются на Аллее героев и у Вечного огня в Старых Химках, а также в Левобережном. Высадку проведут во всех микрорайонах округа.

«Из ассортимента цветов мы также выбрали виолу, так как она более морозостойкая. Сейчас по весне, в мае обычно, выпадает даже снег, температура низкая. Выбрали именно мелкоцветущий вид», — рассказала начальник участка озеленения муниципального бюджетного учреждения «Объединенное городское хозяйство» Лилия Куркина.

Кроме того, к лету высадят более трех тысяч деревьев и 11,5 тысячи кустарников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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