Более 70 тысяч цветов высадят в Химках к лету

К лету в Химках планируют высадить свыше 70 тысяч цветов. Улицы города украсят разнообразные декоративные растения, а цветочные композиции появятся во всех микрорайонах округа.

В парках, скверах, на аллеях и городских клумбах посадят яркие бегонии, петуньи, тюльпаны, цинерарии, виолы, пеларгонии, спиреи и другие цветы. Помимо эстетической привлекательности, такие живые насаждения помогают улучшить экологическую обстановку.

«Несмотря на холодную погоду, городской округ вовсю готовится к весенне-летнему сезону. Хочется выразить благодарность всем обслуживающим организациям, которые принимают активное участие в озеленении улиц нашего округа», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Красочные цветочные композиции будут радовать жителей Химок до поздней осени. Дизайн-проекты учитывают особенности сезона: цветение одних растений сменяется другими, обеспечивая непрерывное цветение.

Напомним, что в Химках продолжается Всероссийское онлайн-голосование по благоустройству городских зон отдыха. Проголосовать за понравившуюся территорию можно на официальном сайте или лично при поддержке специалистов МФЦ. По итогам голосования начнётся разработка проектной документации и планирование дальнейших работ.