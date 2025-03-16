Более 70 тысяч специалистов поздравили с Днем работника ЖКХ в Подмосковье

Ежегодно в третье воскресенье марта отмечают День специалистов бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Работники этой сферы справляются с любыми испытаниями вне зависимости от времени суток, обстоятельств и погодных условий.

Сегодня на благо Подмосковья трудятся свыше 70 тысяч профессионалов — мастеров, электриков, сантехников, слесарей, дворников, сварщиков и инженеров. Об этом передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Сотрудники ежедневно обеспечивают бесперебойный процесс обращения с отходами, ремонтируют общее имущество, наводят чистоту во дворах, общественных пространствах и жилых домах, а также оперативно реагируют на обращения жителей. И все это для того, чтобы каждый житель региона был спокоен и уверен в завтрашнем дне.

Министерство поздравляет с праздником всех работников ЖКХ и благодарит за усердный труд, профессионализм и самоотдачу.