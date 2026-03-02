Более 70 тысяч кубометров снега вывезли с начала года в Серпухове

С начала года на площадки для утилизации вывезли 74 910 кубометров снега. За минувший день бригады очистили десятки деревень и сел. В списке — Судимля, Гавшино, Калиново, Зиброво, Никифорово, Каменка, Новая, а также частично Енино, Глубоково и Нижние Велеми. Специалисты работали в Семейном городке, в селах Турово и Липицы. В ночную смену чистили Васильевское и Московку. Техника прошла по подъездной дороге к СНТ «Ивушка» и «Дружба».

Планово расчищают и городские улицы. Коммунальщики уделяют внимание подъездам к контейнерным площадкам, чтобы мусор вывозили вовремя. За выходные отработали 45 адресов. Сейчас 144 площадки временно обслуживают специалисты комбината. Ситуацию обещают нормализовать в ближайшие дни.

«Ночью бригады приводили в порядок площадь Ленина, расширяли проезжую часть и вывозили снег на улицах Свердлова, Калужской и Нижней», — рассказали в коммунальной службе.

Второго марта работы продолжили на Текстильной, Новонефедовской и Физкультурной. Механизированная уборка охватила улицы Луначарского, Юбилейную, Пушкина, второй переулок Возрождения и территорию у второй школы.

Особое внимание — пешеходным зонам. Тротуары чистят вручную на бульваре 65 лет Победы, улицах Пушкина и Ногина. По всему городу приводят в порядок детские площадки.

В поселке Оболенск и Дашковском территориальном отделе снег убирают руками и обрабатывают дороги пескосоляной смесью. Это помогает избежать гололеда.