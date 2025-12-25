Более 70 специалистов пополнили штат коммунальных служб Балашихи в 2025 году

В Балашихе в 2025 году команда Балашихинских Коммунальных Систем пополнилась более чем 70 молодыми специалистами в возрасте от 18 до 35 лет. Большая часть новых сотрудников — выпускники и практиканты подмосковного колледжа «Энергия», с которым предприятие выстраивает тесное сотрудничество.

Для многих молодых работников поступление в БКС стало продолжением семейной трудовой традиции. Так, восемнадцатилетний Иван Оводов трудится в отделе эксплуатации и ремонта зданий и сооружений, который когда‑то создавал его отец.

Я пришел в Балашихинские Коммунальные Системы по стопам своего отца. У меня есть огромное желание развивать именно это направление, и здесь для этого есть все», — рассказал Иван.

БКС предоставляет студентам колледжа «Энергия» возможности для прохождения производственной практики и получения первого профессионального опыта в ключевых для сферы ЖКХ направлениях: электричество, строительство и эксплуатация зданий, информационная безопасность, программирование и других. Такое взаимодействие помогает молодым специалистам быстрее интегрироваться в производственные процессы и способствует обновлению кадрового резерва предприятия.