Более 70 сотрудников МВД наградили ко Дню полиции в Химках
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников местного отдела Министерства внутренних дел с Днем полиции. Он вручил стражам порядка благодарственные письма и награды за добросовестную службу.
По словам руководителя муниципалитета Дмитрия Волошина, в Химках трудятся решительные люди с твердым характером.
«Поздравил тех, кто день и ночь стойко несет свою службу, борется с преступностью и обеспечивает спокойствие и порядок на улицах города», — сказал он.
Работу полицейских отметил и председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский. Свыше 70 сотрудников правопорядка получили благодарности и награды на торжественном мероприятии.
«Наша главная цель — соблюдение безопасности и охрана правопорядка. Поздравляю своих коллег с праздником. Удачи и успехов во всех делах!» — отметил начальник управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Химки Андрей Самсонов.
В муниципалитете ко Дню полиции организовали десятки патриотических мероприятий. Участие в них приняли сотни горожан.
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