Более 70 снегоуборочных машин подготовили в Чехове к зиме

В городском округе Чехов провели расширенное общегородское совещание с участием главы муниципалитета Михаила Собакина и начальников управлений и подразделений администрации. Центральной темой встречи стала подготовка техники к зиме. В муниципалитете чистоту дорог будут поддерживать 77 снегоуборочных машин.

На мероприятии в администрации обсудили подготовку производственного комплекса «Чеховский» компании «Мосавтодор» и Муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство» к зиме. В муниципалитете — 381 километр региональных и 936,5 километров муниципальных дорог. Для их содержания подготовили 77 машин спецтехники. В уборке дворов и тротуаров задействуют малую механизацию.

Кроме этого, работников Муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство» перевели на шестидневную трудовую неделю. Специалисты смогут оперативнее реагировать на запросы горожан.

Отдельное внимание на совещании уделили вопросам безопасности на дорогах, профилактике заболеваний и благоустройства общественных пространств.

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