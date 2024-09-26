Более 70 школьников сдали нормативы ГТО в Чехове

Первый этап сдачи нормативов ГТО прошел в городском округе Чехов на базе Столбовской средней общеобразовательной школы. В нем участвовали 75 школьников в возрасте от восьми до 17 лет.

Ребята пробовали свои силы в нескольких дисциплинах. Им нужно было пробежать дистанции 30, 60, 100, 1000, 2000 и 3000 метров, подтянуться на высокой и низкой перекладинах, прыгнуть в длину с места, выполнить отжимания, подъем туловища за одну минуту, метание в цель и на дальность, а также челночный бег.

За испытаниями наблюдал заместитель главы городского округа Чехов Павел Сибарсов, который отметил высокий уровень подготовки школьников и их стремление к достижению высоких результатов.

Все ученики отлично справились, отметил Сибарсов по итогам тестирования. После выполнения нормативов ребята получат соответствующие знаки отличия.

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