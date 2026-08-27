Более 70 школ построили и отремонтировали в Подмосковье к новому учебному году

Фото: В Котельниках готовится к открытию один из крупнейших образовательных комплексов Подмосковья / Медиасток.рф

В Подмосковье отремонтировали 58 школ и построили еще 14 новых зданий. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на церемонии открытия форума педагогов Подмосковья «Стратегия цифрового лидерства в образовании»

Глава региона в своей речи подвел итоги подготовки образовательной инфраструктуры к новому учебному году, который начнется в ближайшие дни.

По словам губернатора, в учебных заведениях уже установили умные доски, компьютеры и робототехнику.

Современное оснащение позволит школьникам более эффективно осваивать материал и идти в ногу со временем.