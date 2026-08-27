360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Более 70 школ построили и отремонтировали в Подмосковье к новому учебному году

    В Котельниках готовится к открытию один из крупнейших образовательных комплексов Подмосковья
    Фото: В Котельниках готовится к открытию один из крупнейших образовательных комплексов Подмосковья/Медиасток.рф

    В Подмосковье отремонтировали 58 школ и построили еще 14 новых зданий. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на церемонии открытия форума педагогов Подмосковья «Стратегия цифрового лидерства в образовании»

    Глава региона в своей речи подвел итоги подготовки образовательной инфраструктуры к новому учебному году, который начнется в ближайшие дни.

    По словам губернатора, в учебных заведениях уже установили умные доски, компьютеры и робототехнику.

    Современное оснащение позволит школьникам более эффективно осваивать материал и идти в ногу со временем.