Более 70 семей в Воскресенске получили в 2025 году выплаты на детей

Новая мера поддержки введена в прошлом году по решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ее размер составил 300 тысяч рублей.

По информации пресс-службы Министерства социального развития области, 71 семья получила выплату.

Начальник управления социальной защиты округа Ольга Лузянина уточнила, что меру поддержки назначают молодым родителям до 35 лет при условии, что рождение третьего или последующего ребенка зарегистрировано в Московской области.

Также для получения выплаты достаточно, чтобы один из родителей был зарегистрирован в Подмосковье, а рождение ребенка было зарегистрировано в ЗАГСе региона. Подавать заявление не нужно — помощь назначается автоматически.

Если ребенок родился в другом субъекте, заявление можно подать через региональный портал государственных услуг в течение шести месяцев после его рождения. Консультацию можно получить по телефону 122 или в чате «Социалка. Воскресенск».