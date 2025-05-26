Более 70 работ выдающихся мастеров представят на выставке в Серпухове

С 11 июня в Серпуховском историко-художественном музее начнет работу новая выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». В экспозиции представят картины известных русских художников, вдохновленных морем. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«В декабре 2023 года мы открыли новое выставочное пространство Серпуховского историко-художественного музея — галерею „Каретный сарай“ — проектом „Маковские. Константин и Владимир“, который посетили более 47 тысяч человек. И сейчас, в 2025 году, залы галереи встречают уже третью межмузейную выставку „Море великих. От Айвазовского до Кандинского“, которая станет одним из флагманских событий туристического проекта „Лето в Подмосковье“», — прокомментировал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Гости выставки увидят более 70 картин таких мастеров, как Иван Айвазовский, Василий Кандинский, Исаак Левитан, Василий Поленов, Константин Коровин и других художников. Все работы объединяет морская тема — от бурных волн до тихих прибрежных городков. Выставка дополнена интерактивной зоной, мультимедийными материалами, а также ароматами, специально подобранными по темам картин.

Помимо этого, к каждому разделу можно прочитать или послушать отрывки из русской литературы, которые помогают глубже прочувствовать атмосферу изображенного. Картины привезли из Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея и других крупнейших музеев страны. Выставка продлится до 11 января 2026 года.