Более 70 работ на сетях водоснабжения провели в Подмосковье за неделю

Сотрудники Мособлводоканала продолжают активно работать над поддержанием надежности и качества водоснабжения в Подмосковье. Еженедельно на сетях выполняют широкий комплекс мероприятий, направленных на бесперебойную подачу воды жителям региона. Основное внимание уделяют техническому обслуживанию водозаборных узлов, насосных станций, фильтровальных установок, трубопроводов и другого оборудования.

При необходимости во время обслуживания проводят ремонтные работы: специалисты восстанавливают участки труб, устраняют утечки и неисправности. За прошедшую неделю Мособлводоканал выполнил 67 мероприятий без отключения воды у потребителей.

Так, в Электростали заменили ввод холодного водоснабжения на тепловом пункте, в Орехово-Зуевском округе обновили водяной насос, в Электрогорске промыли фильтры на нескольких водозаборных узлах и насосной станции, а в деревне Губино устранили нарушения на сети.

«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тысячи объектах водоснабжения и водоотведения. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тысячи единиц запорной арматуры и более 300 частотных преобразователей», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Кроме того, сотрудники предприятия регулярно очищают резервуары, меняют фильтрующие элементы и модернизируют оборудование водоочистных сооружений, чтобы повысить качество подаваемой воды. Благодаря таким мерам жители Подмосковья получают стабильное и безопасное водоснабжение, а система остается надежной и эффективной.