Более 70 подмосковных лесничих пройдут обучение на операторов БПЛА

Сотрудники филиалов «Мособллес» прошли обучение управления БПЛА. Всего эту технологию освоили 73 специалиста. Использовать беспилотники будут для поиска лесных пожаров.

Специалисты изучили теорию и практику применения дронов в лесном хозяйстве. В первом потоке обучающей программы приняли участие 73 человека.

«Это первый поток тех, кто осваивает современную беспилотную технику, которую мы планируем широко применять в лесном хозяйстве. Обучение будет продолжено, чтобы практически каждый сотрудник лесничества мог управлять беспилотником», — рассказал председатель Комлесхоза Подмосковья Алексей Ларькин.

Участники курса изучили способы управления дронами и обследования территории, работу с точками и маршрутами, а также определение состава лесного массива.

БПЛА значительно ускорят и упростят обнаружение пожаров. В результате распространение огня будут предотвращать еще быстрее. Кроме того, с помощью дронов можно обнаружить незаконные рубки и самозахваты территории. Их также будут использовать для оценки здоровья деревьев, выявления болезней и вредителей.