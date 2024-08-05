Более 70 подмосковных компаний заключили с партнерами из 36 стран экспортные контракты

Компании-экспортеры малого и среднего предпринимательства подписали экспортные контракты с партнерами из 36 стран мира за первые шесть месяцев этого года. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, более 70 компаний при поддержке региона заключили экспортные контракты почти на 42 миллиона долларов США. На первом месте по количеству соглашений оказалась Армения, на втором — Белоруссия, а на третьем — Китай.

«Пятерку лидеров замыкают Казахстан и Узбекистан, куда экспортировали продукции на 5,6 и 3,4 миллиона долларов соответственно», — добавила Зиновьева.

Всяческое содействие предпринимателям оказывает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. За границу компании-экспортеры поставляют товары повседневного спроса, продукцию машиностроительной и химической отраслей и многое другое.

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