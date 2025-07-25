Более 70 подъездов отремонтируют в Щелкове в 2025 году

Капитальный ремонт подъездов многоквартирных жилых домов активно продолжается в городском округе. В план на текущий год включены 74 объекта.

Ремонт проведут на улицах Институтская, Беляева, Бахчиванджи, Первомайская и по ряду других адресов. На данный момент в Щелкове уже привели в порядок 21 подъезд.

Глава городского округа Андрей Булгаков рассказал, что виды и объем работ в каждом случае рассматриваются индивидуально, все соответствует региональному стандарту, а также учтены пожелания жителей. В случае необходимости в подъездах обновляют входные группы, окна, светильники и почтовые ящики. Особое внимание при проведении работ уделяется доступности для маломобильных граждан.

Капитальный ремонт проводится в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». С полным перечнем адресов можно ознакомиться по ссылке.