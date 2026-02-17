Более 70 подъездов отремонтируют в Павлово-Посадском округе в 2026 году

Реализация масштабной программы ремонта подъездов начинается в городском округе. Работы пройдут в весенне-летний период, всего будет отремонтировано 74 подъезда.

Специалисты приведут в порядок фасад входной группы, отремонтируют или заменят входные и тамбурные двери, покрасят стены и потолки. Также будут выполнены укладка проводов в пластиковые короба, замена светильников, деревянных оконных блоков — на конструкции из ПВХ профилей, при необходимости — почтовых ящиков.

Работы в Павловском Посаде будут проведены по следующим адресам: улица Кузьмина — дома № 11, 34, 41, 47а, 48; улица Орджоникидзе — 6, 13, 17, 19, 21, 33; улица Фрунзе — 29, 31; улица Разина –12; улица Чапаева — 3; Большой Железнодорожный проезд — 2, 64; Интернациональная улица — 120; улица 1 Мая — 72; 2-й переулок 1 Мая — 5.

В Электрогорске отремонтируют 30 подъездов на улицах Кржижановского, 8, Горького, 16, Советской, 25 и 28, Ухтомского, 5, Некрасова, 30. Также проведут работы в домах 125, 128а и б, 129, 169в в Рахманове, 58а в Казанском, 1а в Ново-Загарье, 5а в Евсееве, 1 в Чисто-Перхунове, доме 2 по улице Новой в Кузнецах и 19а по Спортивной улице в Больших дворах.

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов сообщил, что о точных сроках начала ремонта жителям сообщат заранее, и попросил с пониманием отнестись ко временным неудобствам. «Шум, пыль и ограничения — это краткосрочно, а результат останется на годы», — подчеркнул глава муниципалитета.