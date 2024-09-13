Более 70 подъездов отремонтировали в Богородском округе с начала года

Программа капитального ремонта подъездов в жилых домах выполнена в Богородском городском округе на 64%. В этом году запланированы работы на 120 объектах, уже отремонтировано 77.

Комплексные работы по ремонту подъездов включают обновление входных групп, стен и потолков, замену окон, почтовых ящиков, световых приборов, укладку напольного покрытия на первых этажах. Перед этим ведутся подготовительные работы по очистке стен, потолков, пола от старой краски, поврежденной штукатурки и плитки.

«У каждой управляющей компании есть список объектов. Перед утверждением перечня работ и подъездов сотрудниками управляющей компании и профильного областного министерства проходит объезд с целью выявления тех подъездов, в которых давно не проводился ремонт. На 2024 год у нас был запланирован капитальный ремонт восьми подъездов, на данный момент выполнены работы в шести. Два подъезда остаются в работе. До конца октября стараемся выполнить план», — отметил генеральный директор управляющей компании «Альянс Богородского округа» Роман Чечнев.

Капитальный ремонт подъездов проходит в рамках программы «Формирование современной комфортной среды».

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