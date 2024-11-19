Более 70 подъездов отремонтировали в Наро-Фоминском округе с начала года

В Наро-Фоминском городском округе активно продолжается реализация программы губернатора Московской области «Мой подъезд», направленной на улучшение состояния жилых помещений. В рамках этой программы запланирован ремонт 110 подъездов, финансируемый за счет бюджета Наро-Фоминского городского округа.

На сегодняшний день ремонтные работы успешно завершены в 75 подъездах, и еще в 35 ведутся активные работы. Особое внимание уделяется качеству и своевременности выполнения всех мероприятий, чтобы жители могли как можно скорее оценить результаты.

Кроме того, два подъезда были выбраны для участия в конкурсе по «Тематическому ремонту подъезда». В этом году главной темой конкурса стала «Семья». Эскизы рисунков для тематического оформления были согласованы с руководителем Наро-Фоминского отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области и жителями многоквартирных домов.

Эта инициатива не только улучшает внешний вид и комфортность жилых помещений, но и способствует укреплению чувства общности среди жителей, вовлекая их в процесс принятия решений и оформления своего жилого пространства.

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