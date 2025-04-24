Более 70 памятников в Щелкове приведут в порядок ко Дню Победы

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков рассказал о том, что ко Дню Победы приведут в порядок памятники, стелы, бюсты и мемориальные комплексы — всего более 70 объектов. Специалисты приступят к покраске и промывке монументов, а Аллею памяти и Мемориал погибшим воинам-химикам капитально отремонтируют.

В начале месяца специалисты демонтировали все элементы, которые подлежат замене, вывезли мусор с прилегающих территорий. Затем они приступили к ремонту: загрунтовали и оштукатурили поверхности, покрасили их, привели в порядок ограждения, облицовку керамогранитных и тротуарных плит.

На данный момент идет промывка территорий, высадка цветов, уборка строительного мусора. Работы планируют завершить к 1 мая.

В этом году капитального отремонтируют два комплекса. На Аллее славы заменят брусчатку площадью 760 квадратных метров, установят семь лавочек и четыре урны, заменят 10 светильников и уложат новый газон.

На Мемориале погибшим воинам-химикам заменят плитку площадью 850 квадратных метров, восстановят газон и частично заменят торшеры.