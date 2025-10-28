Более 70 общественных пространств Подмосковья благоустроят в 2026 году

В 2026 году в Подмосковье реализуют 77 крупных проектов по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

«Ежегодно на территории Московской области мы обустраиваем центры городов, улицы и набережные, создаются пространства для прогулок и отдыха — от больших парков до уютных скверов с детскими площадками у дома. На будущий год у нас большие планы — благоустроить 77 крупных объектов. Мы преобразим 13 скверов, 21 пешеходную зону и площадь, 17 парков и девять лесопарков, также девять набережных», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Так, в Наро-Фоминске преобразится Молодежная площадь, а в Щелкове начнется благоустройство Центрального парка. Здесь появятся детские площадки, велодорожки, набережная с причалами для рыбаков и городской пляж. Для удобства жителей создадут зоны для пикников, площадку для выгула собак и яблоневую аллею. На входах установят навигационные карты и информационные стенды.

В Ступине преобразят проспект Победы, который станет частью «зеленого каркаса» города, соединяющего северные бульвары с главной площадью на юге. В Балашихе откроют второй этап Вишняковского лесопарка. В Орехово-Зуеве благоустроят парк «ЛиАЗ», вдохновленный дизайном легендарного автобуса ЛиАЗ-677 «Луноход» — символа промышленной истории города.

В ведомстве подчеркнули, что все проекты реализуют по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а благоустройство лесопарков проводят по региональной программе «Парки в лесу».