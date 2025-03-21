Более 70 новых педагогов начали работать с начала учебного года в школах Чехова

Из них 62 — преподаватели дефицитных специальностей: физика, биология, математика, русский язык и литература, информатика, химия и учитель начальных классов. Всего же в школах Чехова трудятся 1524 педагога.

По инициативе губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье реализуется ряд мер поддержки для привлечения преподавателей в школы. Ежемесячную доплату в 30 тысяч рублей для компенсации аренды жилья получают 79 работников. Девять учителей стали участниками программы «Социальная ипотека». Муниципальную поддержку получают 89 педагогов.

Помимо этого, в регионе введены доплаты сотрудникам тех школ, ученики которых показывают высокие результаты, а сами образовательные учреждения находятся в зеленой зоне.

По инициативе правительства Московской области с 1 января проиндексирована заработная плата учителям. Кроме этого, молодым специалистам дополнительного образования на 20% повышены оклады.