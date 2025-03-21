Более 70 новых педагогов начали работать с начала учебного года в школах Чехова

Из них 62 — преподаватели дефицитных специальностей: физика, биология, математика, русский язык и литература, информатика, химия и учитель начальных классов. Всего же в школах Чехова трудятся 1524 педагога.
По инициативе губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье реализуется ряд мер поддержки для привлечения преподавателей в школы. Ежемесячную доплату в 30 тысяч рублей для компенсации аренды жилья получают 79 работников. Девять учителей стали участниками программы «Социальная ипотека». Муниципальную поддержку получают 89 педагогов.
Помимо этого, в регионе введены доплаты сотрудникам тех школ, ученики которых показывают высокие результаты, а сами образовательные учреждения находятся в зеленой зоне.
По инициативе правительства Московской области с 1 января проиндексирована заработная плата учителям. Кроме этого, молодым специалистам дополнительного образования на 20% повышены оклады.
Потеря для искусства. В Доме актера выразили соболезнования близким Голубкиной
Реконструкцию боя у реки Шпрея в Германии в 1945 году покажут в Дубне
Сборная Подмосковья выиграла 2 медали на первенстве России по голболу
Образовательный проект из Химок представили на всероссийской премии «Служение»
Жителям Дубны напомнили правила безопасного поведения на ж/д путях
Экскурсию на производство молочной продукции провели для студентов в Дмитрове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте